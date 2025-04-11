مسؤولة ألمانية: جريمة إعدام المسعفين في رفح لا يجب أن تمر دون عقاب

فلسطين اليوم

قالت مفوضة حقوق الإنسان الفدرالية الألمانية لويس امستبرغ، اليوم الجمعة 11 ابريل 2025: إن تحريف جيش الاحتلال الإسرائيلي لواقعة إعدام المسعفين بمنطقة الحشاشين في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بتاريخ 23 آذار/مارس الماضي، يضع المزيد من التوتر في العلاقات الألمانية الإسرائيلية.

وقالت امستبرغ في تصريح لها: "تحريف الحادثة يُفاقم التوتر في العلاقات الألمانية الإسرائيلية، إذ أن الجيش الإسرائيلي يستهدف الناس حتى وهم يُساعدون المحتاجين، هذه الوحشية لا تُطاق".

وأضافت: "أظهر مقطع فيديو أن المسعفين الذين قُتلوا على يد جنود إسرائيليين كانوا يرتدون سترات إنقاذ مميزة وأضواء زرقاء وأمضة".

وأكدت امستبرغ، أن هذه الجريمة تعد انتهاكا للقانون الدولي ويجب ألا تمر دون عقاب، داعية إلى فتح تحقيق سريع ومستقل، يؤدي إلى تقديم الجناة إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.