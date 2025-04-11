"أونروا": نزوح نحو 400 ألف شخص منذ استئناف الحرب وأهالي غزة يعانون الجوع

فلسطين اليوم

أفادت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، بنزوح ما يقرب من 400 ألف شخص في قطاع غزة، تحت وطأة القصف الإسرائيلي المباشر، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت "الأونروا"، إن النازحين في غزة يعانون من أطول فترة انقطاع للمساعدات والإمدادات التجارية منذ بدء الحرب، وذلك في إشارة إلى إغلاق الاحتلال لمعابر قطاع غزة لأكثر من 40 يوماً على التوالي.

ودعت، إلى تجديد وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المختطفين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وفي 2 مارس/ آذار الجاري أغلقت "إسرائيل" معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية والبضائع وتنصلت من الاتفاق، وسط تحذيرات حقوقية من دخول فلسطينيي القطاع في مجاعة حقيقية.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.



