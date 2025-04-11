إخلاءات لعدة أحياء جديدة شرق مدينة غزة

فلسطين اليوم

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2025، بإخلاء عدة أحياء من السكان شرق مدينة غزة

وأمر جيش الاحتلال، بإخلاء كل من مناطق في شرق غزة المتواجدين في منطقة الشجاعية وأحياء اجديدة، التركمان، توسعة نفوذ، الزيتون الشرقي، النور والتفاح الإخلاء الفوري.

ودعا، جيش الاحتلال الأهالي بالتوجه إلى مراكز الإيواء غرب مدينة غزة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سياسة إخلاء السكان من مناطق سكنهم إلى أخرى بعيدة، بهدف تعميق معاناتهم المتفاقمة أصلاً، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لنحو 18 شهراً على التوالي.