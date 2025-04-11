جيش الاحتلال يحطم بوابة المدرسة الثانوية في جنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة 11 ابريل 2025، بلدة السيلة الحارثية غرب محافظة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، وشهود عيان في المنطقة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت قواتها في شوارعها وسط تحليق للطائرات المسيرة.

وقالوا، إن جنود الاحتلال أحدثوا خراباً في بوابة المدرسة الثانوية عند مدخل البلدة، كما داهموا منزلاً قرب المدرسة، وعاثوا بمحتوياته، إذ حطموا أبوابه الداخلية.