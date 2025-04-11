"الهلال الأحمر" الفلسطيني تفتتح خدمات التطعيم ومتابعة الحمل بعياداتها في غزة

فلسطين اليوم

أعلنت دائرة الرعاية الأولية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن البدء في تقديم خدمات صحة الأم والطفل بشكل رسمي في عدد من العيادات التابعة للجمعية في قطاع غزة، وتشمل هذه الخدمات تقديم التطعيمات الدورية ضمن البرنامج الوطني، متابعة سير الحمل، رعاية ما بعد الولادة، ورعاية صحة الأطفال وتنظيم الاسرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الوضع الصحي للأمهات والأطفال، ومنع تفشي الأوبئة والمحافظة على استمرارية الخدمات الأساسية في ظل الأوضاع الراهنة.

وأكد الدكتور محمد أبو رحمة، مدير دائرة الرعاية الأولية في الجمعية، أن العيادات الخمس التي تم اعتمادها لتقديم خدمات الأم والطفل، وتم تجهيزها بكافة المستلزمات الضرورية، من بينها الثلاجات المخصصة لحفظ اللقاحات، بما يضمن جودة الخدمة واستمرارها بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن الجمعية حرصت على اختيار نخبة من أكفأ الأطباء، والقابلات، والتمريض المتخصص في الرعاية الأولية، لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة.

وأشار الدكتور أبو رحمة إلى أن العيادات المعتمدة لتقديم الخدمة تشمل فرع رفح (خربة العدس)، عيادة المواصي في خانيونس، مركز فتحي عرفات في دير البلح – منطقة النخيل، عيادة الزيتون في منطقة البرهام، وفرع الجمعية في جباليا – منطقة زمو.

ولفت إلى أن فرع الجمعية في رفح قد توقّف مؤقتاً عن تقديم الخدمة بسبب الظروف الأمنية الناتجة عن العملية العسكرية الجارية في المنطقة.

وجاءت انطلاقة العمل الميداني بعد تنفيذ تدريبات نظرية استمرت لمدة ثلاثة أيام، أُقيمت في مستشفى القدس بمدينة غزة ومستشفى الأمل في خانيونس، حيث تلقى الطواقم الطبية من أطباء وممرضين تدريباً متخصصاً حول أحدث أساليب التطعيم، وصحة الأم والطفل، والرعاية التغذوية، بما يسهم في تعزيز قدراتهم المهنية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وفي إطار التطبيق العملي، بدأت فرق التطعيم التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أعمالها الميدانية يوم الأربعاء 9 نيسان/أبريل 2025، ضمن برنامج التدريب والحشد المجتمعي، بالتعاون مع فرق وزارة الصحة ومنظمة اليونيسف.

وقد تم تنفيذ أولى الأنشطة في عيادات قريبة من مراكز الإيواء والنزوح، حيث تم تقديم خدمات تطعيم الأطفال حسب الجدول الروتيني، إجراء الفحوصات الطبية، المسح التغذوي، وتقديم الرعاية اللازمة للنساء الحوامل والمرضعات، إلى جانب تطعيم طلبة المدارس.

وتواصلت هذه الأنشطة الميدانية اليوم الخميس في فرع الجمعية بدير البلح، حيث تم تقديم الخدمات الصحية ذاتها للأمهات والأطفال في المنطقة، ضمن إطار متكامل يهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى خدمات صحية دائمة.

وأكد الدكتور أبو رحمة في ختام تصريحه، أن الجمعية تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تلبية احتياجات الأمهات والمواليد، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها المؤسسات الصحية في القطاع، مشدداً على التزام الجمعية بتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني صحياً وإنسانياً.