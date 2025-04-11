عائلة جديدة تُمسح من الوجود.. 10 شهداء بقصف منزل في خانيونس

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين، اليوم الجمعة 11 ابريل 2025، من جراء استهداف طائرة الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 10 مواطنين بينهم أطفال ونساء، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزل لعائلة الفرا بمحيط منطقة المحطة في خانيونس جنوب قطاع غزة.

ووفق مصادر عائلية، فإن الشهداء هم:-

1. مازن إبراهيم محفوظ الفرا "37 عام"

2. سماحة عبد الناصر حسين الأسطل "الفرا _ زوجة مازن" "35 عام"

3. مريم حسين عثمان الأسطل "عمة سماحة" "58 عام"

4. مصعب مازن إبراهيم الفرا "6 سنوات"

5. أسيد مازن إبراهيم الفرا "3 سنوات"

6. إبراهيم مازن إبراهيم الفرا "8 سنوات"

7. تقى مازن الفرا "9 سنوات"

8. مريم مازن الفرا "5 سنوات"

9. ميرا منير إبراهيم الفرا "10 سنوات"

10. إبراهيم منير إبراهيم الفرا "7 سنوات"

ومنذ 7 أكتوبر، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي وحتى يوم أمس الخميس إلى 50 ألفًا و886 شهيدًا و115 ألفًا و875 مصابًا، بحسب وزارة الصح الفلسطينية.















