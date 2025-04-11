مسؤولون "إسرائيليون": فرص التوصل إلى صفقة تبادل زادت بشكل كبير

فلسطين اليوم

كشف مسؤولون "إسرائيليون" رفيعو المستوى، اليوم الجمعة 11 ابريل 2025، عن تفاصيل جديدة بشأن التوصل إلى صفقة محتملة شاملة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

القناة 12: وقال المسؤولون الإسرائيليون وفي القناة "12" العبرية" إن: "فرص التوصل إلى صفقة زادت بشكل كبير، وأكثر من الأسابيع الماضية".

من جهتها، أدت قناة "كان" العبرية، أن جهوداً مكثفة يبذلها الوسطاء خاصة "مصر" في محاولة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بغزة في الوقت القريب.

يشار إلى أن مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، قال لعائلات أسرى "إسرائيليين" في غزة التقاهم: "هناك صفقة جدية جدًا تتبلور، والأمر مسألة أيام فقط".