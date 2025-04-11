طقس فلسطين.. فرصة لسقوط الأمطار

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 11 ابريل 2025، أن يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردًا فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

كما توقعت الأرصاد الجوية في نشرتها الإلكترونية، أن يكون الجو في ساعات المساء والليل، غائمًا وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.