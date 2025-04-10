28 شهيدًا بغارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد، اليوم الخميس، 28 مواطنًا وأصيب العشرات، جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن 28 شهيدا ارتقوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس.

ومساء اليوم، استشهد مواطنان بعد استهداف من طائرات الاستطلاع الإسرائيلي شرق دير البلح.

وعصر اليوم ارتقى 6 شهداء وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو العون في منطقة إجديدة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما تم انتشال 5 شهداء وعدد من المصابين بعد قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط الخدمة العامة وسط مدينة غزة.

واستشهد طفلان من عائلة حسنين في استهداف طائرة حربية للاحتلال شرقي منطقة الشعف شرقي مدينة غزة.

كذلك انتشل جثمان الشهيد حامد صقر جرّاء إصابته بنيران جيش الاحتلال في منطقة الشاكوش بمواصي رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي خانيونس، وبحسب مصادر محلية، فإن طيران الاحتلال قصف منزل عائلة أبو دقة في منطقة الشحايدة شمال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطنين أحدهما طفلة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون، بينهم حالات خطيرة، جراء قصف طائرة مروحية للاحتلال، خيمة تؤوي نازحين قرب مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس.

كذلك استشهد الطفل مفيد عدي العمور متاثرًا بإصابته جراء قصف مدفعي إسرائيلي على حي العمور ببلدة الفخاري.

كما انتشل جثمان الشهيد جبر عبد الحميد عاشور جرّاء قصف منزله في منطقة قيزان أبو رشوان جنوبي خان يونس.

واستشهد المواطن علي أبو عبدو متأثرًا بجراح أُصيب بها بقصف إسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة قبل أشهر.

ومنذ 7 أكتوبر، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي وحتى اليوم الخميس إلى 50 ألفًا و886 شهيدًا و115 ألفًا و875 مصابًا، بحسب وزارة الصح الفلسطينية.