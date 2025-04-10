الإعلام العبري: مستوطنون ينتظرون الحصول على المساعدات الغذائية

فلسطين اليوم

أفادت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الخميس، بوجود طوابير طويلة من المستوطنين “الإسرائيليين” بانتظار الحصول على مساعدات غذائية، في مشهد غير مسبوق يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بـ”إسرائيل” منذ اندلاع الحرب على غزة.

وقالت صحيفة إسرائيل هيوم إن “طابورًا طويلًا من العائلات الإسرائيلية اصطفّ للحصول على مساعدات غذائية”، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة باتت تتكرر في عدة مناطق، ما يكشف عن اتساع رقعة الفقر والجوع.

من جانبه، علّق عضو الكنيست “الإسرائيلي” مائير كوهن على المشهد بالقول: “طوابير الغذاء هي نتيجة مباشرة لارتفاع الأسعار الذي فرضته حكومة نتنياهو”، مضيفًا أن “الحكومة لا تدرك أن هناك أشخاصًا في إسرائيل لا يجدون ما يأكلونه”.

وتأتي هذه التصريحات وسط انتقادات متزايدة للسياسات الاقتصادية للحكومة الإسرائيلية، في ظل الأزمة المركبة التي تعيشها البلاد بفعل الحرب المستمرة وتبعاتها الاجتماعية والمالية.