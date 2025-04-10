جيش الاحتلال يعتقل 800 فلسطيني بالضفة الغربية خلال آذار

فلسطين اليوم

قالت مؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى، الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 800 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة خلال شهر مارس/آذار الماضي، بينهم نساء وأطفال، في ظل تصاعد غير مسبوق لسياسات الاعتقال والتحقيق الميداني.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (غير حكومية)، حيث أوضح أن من بين المعتقلين 18 سيدة و84 طفلًا، بينما طالت عمليات التحقيق الميداني مئات المواطنين في مختلف أنحاء الضفة.

وأضاف البيان أن هذه الأرقام تأتي بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتصاعد العدوان العسكري على محافظات الضفة، لا سيما جنين وطولكرم شمالًا، حيث تشهدان عمليات إعدام ميدانية، وتهجير قسري، وتدمير واسع للبنية التحتية والمنازل.

وبحسب البيان، فإن عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ نحو 16,400، بينهم 510 سيدات، و1300 طفل، فيما لا تشمل هذه الإحصائية الاعتقالات في قطاع غزة، والتي قدّرت بالآلاف.

كما كشف التقرير عن ارتفاع خطير في استخدام سياسة “الاعتقال الإداري” (دون تهمة أو محاكمة)، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية مارس نحو 3498، بينهم أكثر من 100 طفل، وهي نسبة وصفها البيان بأنها “غير مسبوقة منذ عقود، حتى خلال ذروة الانتفاضات الفلسطينية”، مؤكدًا أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تواصل شرعنة هذه الانتهاكات عبر جلسات شكلية.

وأشار البيان إلى استشهاد ثلاثة معتقلين داخل سجون الاحتلال خلال شهر مارس، دون تفاصيل إضافية.