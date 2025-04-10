ارتفاع شهداء العدوان الأميركي على الحديدة إلى 14

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة اليمنية، مساء اليوم الخميس، بارتفاع عدد ضحايا غارات العدوان الأميركي مساء الثلاثاء على حي سكني بمديرية الحوك في الحديدة إلى 14 شهيداً و15 مصابا، معظمهم نساء وأطفال في حصيلة غير نهائية.

وأسفر العدوان الأميركي، منذ منتصف مارس الماضي حتى اليوم، عن استشهاد 110 مدنيين وإصابة 223 آخرين، جُلهم أطفال ونساء في انتهاك صارخ لسيادة اليمن وكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

وتأتي الغارات الأميركية بعد أوامر أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة القوات المسلحة اليمنية، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

ويرتكب جيش الاحتلال بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.