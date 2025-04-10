3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال "خان يونس"

فلسطين اليوم

استشهد مواطنون وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في قصف طيران الاحتلال الحربي، على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، فإن طيران الاحتلال قصف منزل عائلة أبو دقة في منطقة الشحايدة شمال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطنين أحدهما طفلة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون، بينهم حالات خطيرة، جراء قصف طائرة مروحية للاحتلال، خيمة تؤوي نازحين قرب مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، في قصف مدفعي إسرائيلي على شارع الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

و لليوم الـ 24، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة مخلفا آلاف الشهداء والإصابات ودمارا واسعا وحصارا خانقا أحدث مجاعة حقيقية.