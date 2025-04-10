اعتقالات في حيفا خلال تظاهرة منددة بالعدوان على غزة

فلسطين اليوم

اعتقلت شرطة الاحتلال،، مساء اليوم الخميس، عدداً من النشطاء الفلسطينيين في مدينة حيفا المحتلة، بعد قمع تظاهرة منددة بالحرب على قطاع غزة.

وشارك العشرات في الوقفة، ورفعوا لافتات كتب عليها شعارات تندد بالعدوان المتواصل على غزة، منها "أوقفوا الحرب"، و"الحرية لغزة"، كما رددوا هتافات مطالبة برفع الحصار بشكل فوري.

وجاءت الوقفة بدعوة من "الحراك الموحد بالداخل الفلسطيني"، والتي أطلق عليها "من حيفا إلى غزة وحدة دم ومصير".

وأظهرت مقاطع فيديو مطاردة شرطة الاحتلال لعدد من المتظاهرين الذين انطلقوا في شوارع الحي الألمانية بمدينة حيفا، بعد قمع تظاهرة فلسطينية نصرةً لقطاع غزة.

وبيَّن الفيديو تمزيق الشرطة لافتات المتظاهرين واعتقال وسحل عددٍ منهم، خلال التظاهرة.

و لليوم الـ 24، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة مخلفا آلاف الشهداء والإصابات ودمارا واسعا وحصارا خانقا احدث مجاعة حقيقية.