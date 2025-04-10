الاحتلال يخطر بالاستيلاء على عشرات الدونمات في البيرة وقرى مجاورة

فلسطين اليوم

أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، بالاستيلاء على نحو 137 دونمًا من أراضي مدينة البيرة، وبلدات سلواد، وعين يبرود، وبيتين، وبرقا، شرقي محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية، وبلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت بلدية البيرة، إن قرار الاحتلال يهدف لتوسيع الشارع الاستيطاني "رقم 60"، في محيط بما تُعرف بالمنطقة الصناعية الاستعمارية "شاعر بنيامين"، قرب مفرق "الشرطة البريطانية"، وفق ما ورد في نص الإخطارات.

بدورها أوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن هذه الأراضي مستولى عليها فعلا، والإخطار الجديد يعني إقدام سلطات الاحتلال على تفعيل ما يسمى بـ"حق التصرف" في أمر استملاك صدر في آب/ أغسطس من العام الماضي، يخص قرارات استيلاء صدرت في أعوام سابقة.

وكانت الهيئة نشرت في تقرير رصد انتهاكات الاحتلال خلال شهر آب/ أغسطس 2024، أن قوات الاحتلال استولت على 66762 دونما من أراضي البيرة وبلدات: سلواد، وعين يبرود، وبيتين، ودير دبوان، ومخماس لأغراض إجراء عملية توسعة على شارع رقم 60، ابتداء من مستعمرة "شاعر بنيامين" وحتى مفترق "الشرطة البريطانية".

وذكر تقرير الهيئة أن الاحتلال أخذ من خلال ذلك "حق التصرف" بأمر استملاك صادر في الأعوام 1983، و1994، و1995 والتي استولت على ما مجموعه 204377 دونما.