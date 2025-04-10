سلطات الاحتلال تفرض الحبس المنزلي على المحرر أحمد مناصرة

فلسطين اليوم

فرضت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، قرارًا بالحبس المنزلي على الأسير المحرر أحمد مناصرة حتى يوم الأحد المقبل 13 أبريل/نيسان الجاري، مع فرض كفالة مالية قدرها 3 آلاف شيقل.

وأفرجت قوات الاحتلال اليوم، عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة (23 عاما) بعد قضائه قرابة 10 سنوات في سجونها تعرض خلالها إلى كل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

واعتُقل أحمد مناصرة في سن الثالثة عشرة، حيث حُكم عليه بالسجن 12 عامًا قضى منها 9 سنوات ونصف في سجون الاحتلال، وكانت التهم الموجهة إليه هي طعن مستوطن وحيازة سكين.



