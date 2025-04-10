إصابة طفل واعتقال شاب باقتحام الاحتلال مخيم شعفاط

فلسطين اليوم

أصيب طفل بالرصاص واعتقل شاب، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم شعفاط، شمال مدينة القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: "إن طواقمها أخلت من مخيم شعفاط طفلا يبلغ من العمر (12 عاما)، بعد إصابته بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في رأسه، ونقلته لتلتقي العلاج".

ومن جانبها، ذكرت مصادر محلية، "أن جنود الاحتلال داهموا أحد المحال التجارية في مخيم شعفاط، واعتقلوا منه الشاب بشار الدبس".

ووفق المصادر، "فإن قوات الاحتلال أطلقت خلال اقتحامها للمخيم الغاز السام المسيل للدموع بشكل مكثف، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق".