حماس: تفجير الاحتلال المربعات السكنية برفح تصعيد لحرب الإبادة

فلسطين اليوم

أكدت حركة حماس، اليوم الخميس 10-4-2025، أن ما تشهده مدينة رفح من تفجير ونسف للمربعات السكنية هو تصعيد خطير بحرب الإبادة.

وقالت الحركة في بيان لها: "ما تشهده مدينة رفح من عمليات تفجير للمنازل والمربعات السكنية وتدمير للبنى التحتية يمثّل تصعيدًا خطيرًا في حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا، ومحاولة بائسة لتسجيل إنجاز عسكري عبر ارتكاب جرائم حرب".

وأضافت حماس: "إعلان المجرم نتنياهو عن إنشاء ما أسماه “محور فيلادلفيا 2”، وجرائم الاحتلال لفرض أمر واقع في رفح، وتهجير سكانها قسراً، وضمّها إلى ما يُعرف بالمنطقة العازلة على الحدود مع مصر الشقيقة، يؤكد أن الاحتلال يستهدف عزل غزة بالكامل عن عمقها العربي، وحرمان شعبنا من السفر عبر بوابتهم الوحيدة إلى العالم الخارجي".

وأوضحت أن ما يجري في رفح، يتطلب تحرّكًا عاجلًا من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لوقفه.

ودعت الحركة جماهير أمتنا وكل أحرار العالم، إلى رفع الصوت عاليًا في وجه الجرائم المستمرة، والضغط من لاتخاذ مواقف فعّالة تضع حدًا للعدوان الفاشي، وتُفشل مخططات الاحتلال الساعية لتهجير شعبنا وتصفية قضيته.