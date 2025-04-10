"أوتشا": 4500 شخص بغزة بحاجة لأطراف اصطناعية

فلسطين اليوم

ذكر المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الخميس 10-4-2025، أن 4500 شخص بغزة بحاجة لأطراف اصطناعية.

ونقلت وكلة رويترز عن تقرير للمكتب قوله: 4500 شخص في غزة يحتاجون إلى أطراف اصطناعية".

كما نقلت رويترز عن مسؤولين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "إدخال الأطراف الاصطناعية إلى قطاع غزة تحد كبير".

وكانت أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الخميس 10-4-2025، أن مليونا شخص على الأقل هجروا قسرا في قطاع غزة من مكان لآخر.

وقالت الشبكة في مؤتمر صحفي لإعلان حالة المجاعة في غزة: ما يجري في غزة تصفية للأهالي قتلا بالقصف أو التجويع".

وأضافت: "الأهالي أجبروا على النزوح عشرات المرات تحت القصف الإجرامي، موضحةً أن الاحتلال ينوي إقامة معسكرات اعتقال لحشر النازحين تمهيدا لتهجيرهم".

وتابعت الشبكة: "على مدار 40 يوما لم تدخل قطاع غزة كسرة خبز أو كأس ماء أو حبة دواء".

وقالت: "ما يجري في قطاع غزة حرب بيولوجية تهدد بانتشار الأوبئة، لافتةً أن الاحتلال يمنع تطعيم الأطفال ضد الشلل وأمراض خطيرة تهددهم بالموت".

وأوضحت أن نحو 60 ألف طفل في قطاع غزة مهددون بالأمراض جراء المجاعة.