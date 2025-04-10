التربية تنشر رابط استعلام للطلبة من الصف الأول حتى الحادي عشر

فلسطين اليوم

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اليوم الخميس 10-4-2025، رابط استعلام للطلبة من الصف الأول حتى الحادي عشر.

وقالت وزارة التربية في تصريح لها: "نعلن عن إمكانية استعلام الطلبة من الصف الأول الاساسي وحتى الصف الحادي عشر في محافظات غزة عن نتائجهم، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://gaza.moe.edu.ps

وأوضحت أنها تتيح الفرصة للطلبة الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح للعام الدراسي 2024م، التقدُّم مرة أخرى عبر منصة Wise School، والتي ستكون متاحة ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 10/4/2025، وحتى مساء يوم الجمعة الموافق 18/4/2025".