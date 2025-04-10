الإعلام العبري: معاودة الجيش دخول رفح يطرح تساؤلات!

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 10-4-2025، أن جيش الاحتلال بمعاودة اجتياحه مدينة رفح يقدم صورة مختلفة لما قاله عن "هزيمة لواء رفح بحماس". وفق قولها.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "الجيش أعلن في سبتمبر هزيمة لواء رفح بحماس لكنه يقدم الآن صورة أخرى ويعيد قواته لهناك". على حد قولها.

وأضافت القناة العبرية: "الجيش ألحق أضرارا كبيرة بلواء رفح لكن تصريح وزير الجيش يسرائيل كاتس أمس يثير التساؤلات". بحسب قولها.

وأعلنت "إسرائيل" الأربعاء استيلاءها على "مساحات واسعة" من القطاع، بما يجعله "أصغر مساحة وأكثر عزلة".

وقال ما يسمى وزير "الأمن الإسرائيلي" يسرائيل كاتس خلال زيارة لمحور "موراغ" الذي أقامته إسرائيل أخيراً لفصل مدينتي خانيونس ورفح في جنوب القطاع: "يجري الاستيلاء على مساحات واسعة ودمجها في المناطق الأمنية الإسرائيلية، ما يقلل من مساحة غزة ويعزلها بشكل أكبر".

وقال أيضاً: "هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب"، متوعّداً بـ"مزيد من القتال العنيف في كل أنحاء قطاع غزة، طالما لم يُحرَّر الرهائن وتُلحَق الهزيمة بحماس".