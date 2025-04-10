الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بالأغوار الشمالية

فلسطين اليوم

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 10-4-2025، إجراءاتها العسكرية على حاجزي "تياسير والحمرا" العسكريين بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية: "إن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجزين أمام المتوجهين إلى الأغوار خاصة، ما خلق أزمة مركبات على طول مئات الأمتار، وإعاقة لوصول المواطنين إلى مساكنهم، وأماكن عملهم".

جدير ذكره أنه يأتي ذلك، في سياق العقاب الجماعي الذي تفرضه قوات الاحتلال على المواطنين.