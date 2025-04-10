القائد الحوثي: العدو الإسرائيلي نكث اتفاق وقف النار بغزة بدعم أمريكي

فلسطين اليوم

أكد قائد جماعة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس 10-4-2025، أن الإسرائيلي اتجه إلى النكث باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بتشجيع أميركي وبدعم مفتوح منه.

وقال السيد الحوثي: "العدو الإسرائيلي لم يفِ بالتزاماته في المرحلة الأولى من الاتفاق ولم يدخل في تنفيذ المرحلة الثانية منه".

وأضاف: العدو الإسرائيلي اتجه بكل عدوانية إلى الاستهداف الشامل والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وتابع السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي باستئناف عدوانه يضيف مأساة على مأساة للشعب الفلسطيني، مبيناً أن مظلومية الشعب الفلسطيني رهيبة جداً لقد اجتمع فيها القتل والتجويع والمعاناة في مختلف المجالات".

وقال: مع المظلومية الكبيرة في قطاع غزة فالمسؤولية تتضاعف على الجميع، مشدداً على أن قضية الأسرى بالنسبة للشعب الفلسطيني هي قضية أساسية لا يمكن أن يتنازل عنها ومنهم أعداد كبيرة بالآلاف ويعانون أشد المعاناة في سجون العدو".

وأضاف السيد الحوثي: "العدو الإسرائيلي يسعى لانتزاع ورقة الأسرى من حركة حماس وفي نفس الوقت يصر على أن يستمر في عدوانه".

وتابع: لو تم للعدو تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة لانتقل إلى خطوة التهجير بالكامل من الضفة الغربية، مبيناً أن عمليات التهجير في الضفة تتم بشكل مدروس وبشكل تدريجي".

وأردف السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي يسعى على الدوام إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل في كل ما يتعلق بها، لافتاً أن الأميركي يتبنى بالمكشوف مسألة التهجير للشعب الفلسطيني وكررها ترامب هذا الأسبوع".

وزاد قائلاً: "ما يقوم به إخوتنا المجاهدون في فلسطين في قطاع غزة والضفة من تصدٍ للعدو من عمليات بطولية جهادية هو الموقف الصحيح الذي لا بد منه".