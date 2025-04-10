ساعر ينتقد تصريحات ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطين

فلسطين اليوم

انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الخميس 10-4-2025، إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس قد تعترف بدولة فلسطين في حزيران.

وقال ساعر في تصريحات له أمس عبر منصة "إكس": "إن اعترافاً أحادياً بدولة فلسطينية وهمية من جانب أي دولة، ضمن الواقع الذي نعرفه جميعاً، سيكون مكافأة لما أسماه بـ"لإرهاب" وتعزيزاً لحماس". على حد قوله.

وأضاف "هذا النوع من الأفعال لن يجلب السلام والأمن والاستقرار إلى منطقتنا". بحسب قوله.

وكان ماكرون قد أعلن، أمس، أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين في حزيران المقبل، في المؤتمر الذي ستترأسه الرياض وباريس في نيويورك، للدفع باتجاه تطبيق حل الدولتين.

وقال ماكرون، في مقابلة له: "إن علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة".

وأضاف: "هدفنا هو ترؤّس هذا المؤتمر مع السعودية في حزيران، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل (بدولة فلسطين) مع أطراف عدة".

جدير ذكره أنه يعترف نحو 150 بلداً بالدولة الفلسطينية. وفي أيار 2024 اتّخذت الخطوة كل من إيرلندا والنروج وإسبانيا، وكذلك سلوفينيا في حزيران.