ضابط إسرائيلي: التخلي عن الأسرى بغزة "غير أخلاقي"

فلسطين اليوم

وصف ضابط إسرائيلي كبير، اليوم الخميس 10-4-2025، تخلي كيان الاحتلال عن الجنود الأسرى الإسرائيليين في غزة "بالعمل غير الأخلاقي".

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن لواء احتياط وأحد الموقعين على عريضة الاحتجاج بشأن غزة قوله: "إن التخلي عن 59 أسير غير أخلاقي". على حد قوله.

وأضاف الضابط الكبير قائلاً: الأسرى أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى". وفق قوله.

وكان قد نشر 970 من جنود الاحتياط الحاليين والسابقين في سلاح الجو رسالة تدعو إلى إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة، حتى لو على حساب إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "الرسالة أثارت عاصفة في المستويات العليا للقوات الجوية الإسرائيلية".

ومن جانبه، رفض وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشدة رسالة أفراد الاحتياط بسلاح الجو، معتبرا أنها محاولة للمس بشرعية الحرب التي وصفها "بـالعادلة". على حد قوله.

وقالت الهيئة: "بين الموقعين على الرسالة القائد الأسبق لأركان الجيش الفريق (احتياط) دان حلوتس، والقائد الأسبق لسلاح الجو اللواء (احتياط) نمرود شيفر، والرئيس الأسبق لسلطة الطيران المدني العقيد (المتقاعد) نيري يركوني".

جدير ذكره أنه تصدرت الرسالة جميع وسائل إعلام العدو، بما فيها هيئة البث، في وقت يواصل فيه الكيان، بدعم أميركي، شن حرب إبادة جماعية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.