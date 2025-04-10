رئيس أركان جيش الاحتلال يفصل مئات "جنود الاحتياط"

فلسطين اليوم

صدّق رئيس الأركان في جيش العدو الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الخميس 10-4-2025، على قرار فصل نحو ألف جندي احتياط من الخدمة، وذلك بعد توقيعهم على رسالة تدعو لإنهاء حرب غزة.

وقال زامير: "توقيع الجنود على العريضة "يُعتبر أمراً خطيراَ"، مشيراً إلى "أنه لا يمكن للمجندين في القواعد العسكرية التوقيع على رسائل ضد الحرب ثم العودة إلى الخدمة".

وكان قد نشر 970 من جنود الاحتياط الحاليين والسابقين في سلاح الجو رسالة تدعو إلى إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة، حتى لو على حساب إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "الرسالة أثارت عاصفة في المستويات العليا للقوات الجوية الإسرائيلية".

ومن جانبه، رفض وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشدة رسالة أفراد الاحتياط بسلاح الجو، معتبرا أنها محاولة للمس بشرعية الحرب التي وصفها "بـالعادلة". على حد قوله.

وقالت الهيئة: "بين الموقعين على الرسالة القائد الأسبق لأركان الجيش الفريق (احتياط) دان حلوتس، والقائد الأسبق لسلاح الجو اللواء (احتياط) نمرود شيفر، والرئيس الأسبق لسلطة الطيران المدني العقيد (المتقاعد) نيري يركوني".

جدير ذكره أنه تصدرت الرسالة جميع وسائل إعلام العدو، بما فيها هيئة البث، في وقت يواصل فيه الكيان، بدعم أميركي، شن حرب إبادة جماعية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.