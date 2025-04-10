قوات الاحتلال تحتجز طواقم بلدية جنين

فلسطين اليوم

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 10-4-2025، طواقم بلدية جنين، قرب مخيم جنين.

وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال احتجزت طواقم البلدية التي كانت تعمل على إزالة السواتر الترابية التي وضعتها جرافات الاحتلال خلال العدوان المستمر على مدينة جنين، أمام مستشفى جنين الحكومي وأمام مكتب مديرية التربية والتعليم قرب حي الزهراء المحيط للمخيم".

وأضافت المصادر ذاتها: "قوات الاحتلال احتجزت الطاقم رغم وجود تنسيق بالعمل في تلك المنطقة، قبل أن تفرج عنهم".