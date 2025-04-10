حزب الله: مواقفنا تصدر حصراً عبر بيانات رسمية
أكدت العلاقات الإعلامية في حزب الله، اليوم الخميس 10-4-2025، أن بعض وسائل الإعلام تتداول في الآونة الأخيرة وبشكل لافت جدًا، أخبارًا ومعلومات منسوبة إلى مصادر في حزب الله أو إلى مسؤولين فيه، مبيناً أن تلك الادعاءات هي عارية عن الصحة جملة وتفصيلًا”.
وقالت العلاقات الإعلامية، في بيان لها: " لا يوجد مصادر في حزب الله، وأنّ مواقف حزب الله تصدر حصرًا عبر البيانات الرسمية الصادرة عن العلاقات الإعلامية في حزب الله أو عبر تصريحات مسؤوليه في المواقع الرسمية والحزبية".
ودعت وسائل الإعلام إلى توخي أقصى درجات الدقة والموضوعية، والامتناع عن نشر أو تبنّي ما لم يصدر عن الجهات المعنية بشكل رسمي، وتؤكد استعدادها لتقديم كل الإيضاحات والاستفسارات لتعزيز المهنية والمصداقية وتجنّبًا للوقوع في مغالطات من شأنها تضليل الرأي العام.