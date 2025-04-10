الاحتلال يفرج عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة

فلسطين اليوم

قررت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، الإفراج عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة بعد 10 سنوات من الاعتقال.

وقالت مصادر محلية: "سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تفرج عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة (23 عامًا) من سجن نفحة، بعد أن أنهى محكوميته البالغة تسع سنوات ونصف".

وكان مناصرة قد اعتُقل عام 2015 وهو في الثالثة عشرة من عمره.

من جانبه، قال المحامي خالد زبارقة: "سيتم الإفراج عن أحمد مناصرة اليوم، المطلوب حالياً التعامل بهدوء مع الموضوع. من عدة أشهر وهناك محاولة للتحريض عليه، في جعبتنا الكثير من الكلام خاصة عن وضعه الصحي والنفسي والأولوية الآن لتوفير العلاج المناسب له".