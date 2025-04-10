10 شهداء وإصابات باستهداف الاحتلال لمدينتي غزة ورفح

فلسطين اليوم

استُشهد 10 مواطنين وأُصيب آخرون، اليوم الخميس 10-4-2025، باستهداف طائرات الاحتلال لمدينتي غزة ورفح بقطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: "5 شهداء ومصابون في استهداف طيران الاستطلاع بصاروخين مجموعة من المواطنين بجانب مستشفى الخدمة العامة محيط رمزون السامر وسط مدينة غزة".

واستُشهد مواطن عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على مواطنين في منطقة الشاكوش بمواصي رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت: "استشهاد 4 مواطنين بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة "أبو العون" بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، في وقت قصفت فيه مدفعية الاحتلال منازل المواطنين قرب مسجد أم حبيبة وسوق الدراجات في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس جنوب القطاع".

وبحسب مصادر طبية: استُشهد 19 مواطنا استشهدوا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، بقصف وبرصاص الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت المصادر: "استشهاد القاضي أمجد شراب قاضي محكمة بداية غزة وابنته قبل قليل في استهداف إسرائيلي لمجموعة مواطنين قرب مفترق الشعبية بمدينة غزة".

وكانت أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس 10 أبريل 2025، وصول 40 شهيداً و146 إصابة لمستشفيات قطاع غزة ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء القصف المتواصل.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,886 شهيدًا و 115,875 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (1,522 شهيدًا، 3,834 إصابة).