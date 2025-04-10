إصابات إثر اعتداء المستعمرين على رعاة ومواطنين في مسافر يطا

فلسطين اليوم

أصيب، اليوم الخميس، عدد من المواطنين ورعاة الأغنام بجروح ورضوض وكدمات، جراء اعتداء المستعمرون عليهم ومطاردة أغنامهم في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن مستعمرين طاردوا رعاة الأغنام والمواطنين في خربة "رجوم أعلي" بمسافر يطا، واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات، تم نقل مواطن منهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج جراء تعرضه لجروح ورضوض.

وتواصل مجموعات المستعمرين اعتداءاتها اليومية في ملاحقة رعاة الأغنام والأهالي في التجمعات السكانية كافة في مسافر يطا، بدعم وحماية من حكومة الاحتلال التي وفرت كل الإمكانيات لهم لتنفيذ مخططات التهويد والتضييق على المواطنين العزل، لإجبارهم على الرحيل، والاستيلاء على أراضيهم لصالح المخططات الاستعمارية التهويدية.