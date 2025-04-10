الصحة بغزة: نسبة العجز في الأدوية وصلت لمستويات خطيرة

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية - غزة اليوم الخميس 10 أبريل 2025، أن نسبة العجز في الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية وصلت إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة.

وبينت الوزارة، أن 37% من قائمة الأدوية الأساسية و59% من قائمة المستهلكات الطبية رصيدها صفر.

وأوضحت، أن أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ تعمل ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية والمواد الطبية المنقذة للحياة.

كما أن 80 ألف مريض سكري و110 ألف مريض بضغط الدم لا تتوفر لهم أدوية في مراكز الرعاية الأولية.

وبينت الوزارة، أن 54% من أدوية السرطان وأمراض الدم رصيدها صفر.

وأكدت الوزارة، أن إغلاق المعابر أمام الإمدادات الطبية والأدوية يُفاقم الأزمة ويضيف تحديات كارثية أمام تقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى.

ووجهت وزارة الصحة نداءً عاجلاً لتعزيز الأرصدة الدوائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,886 شهيدًا و 115,875 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (1,522 شهيدًا، 3,834 إصابة)، بعد أن استأنفت إسرائيل الحرب ببشاعة على القطاع، بارتكاب مجازر دموية بشعة.