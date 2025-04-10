حماس ترحب بقرارات اليونسكو الدّاعية لوقف المشاريع الاستيطانية

فلسطين اليوم

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس 10 أبريل 2025، اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في دورته الـ 221، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، بالإجماع قرارين يدعوان إلى وقف كلّ أشكال المشاريع الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة وفي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، الرَّامية إلى طمس معالمهما وتغيير طابعهما التاريخي ونسيجهما الاجتماعي الفلسطيني.

وثمنت حماس، دور كل الدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت في اعتماد هذين القرارين، ونؤكّد على أهمية هذه القرارات الأممية التي تفضح وتجرّم انتهاكات حكومة الاحتلال الفاشية ضد أرضنا ومقدساتنا، في ظلّ تصعيد عدوانها، وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزَّة.

كما دعت، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الصهيوني لتنفيذ هذه القرارات الأممية، ومنعه من مواصلة خرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومنعه من التهرّب من المساءلة والمحاسبة على جرائمه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.