الدفاع المدني: لا نستطيع الحصول على المياه في غزة

فلسطين اليوم

أكد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة اليوم الخميس 10 أبريل 2025، أن مدينة غزة تواجه شحاً كبيراً في المياه، حيث يعجز السكان عن الحصول على المياه.

وقال بصل: من لا يموت من القصف الإسرائيلي في قطاع غزة يموت جوعا أو عطشاً.

وأكد أن هناك شهداء لا يزالون تحت الأنقاض في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وكانت إسرائيل ارتكتب أمس، مجزرة حي الشجاعية شرق مدينة غزة أدت لاستشهاد أكثر من 50 شهيدا بحسب المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة.

وارتكب جيش الاحتلال مجزرة مروعة بقصف مربع سكني مأهول بالسكان في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وبحسب مصادر طبية ومحلية، قصفت طائرات الاحتلال الحربية مربعا سكنيا قرب مسجد الهواشي في حي الشجاعية، يعود لعائلات أبو عمشة، أبو حليمة وأبو الكاس، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

و أكد جهاز الدفاع المدني بغزة، أن قوات الاحتلال استهدفت مربعا سكنيا مكونا من ٨ منازل متلاصقة في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وأضاف، أن وصول طواقم إلى حي الشجاعية صعب جدا، مشيرا إلى حاجتهم إلى معدات ثقيلة للوصول إلى الشهداء والعالقين تحت الأنقاض.

وشدد الدفاع المدني " ما زالت عمليات البحث عن المواطنين تحت الأنقاض جارية، مُرجحًا ارتفاع عدد الشهداء.

وناشد مستشفى المعمداني في مدينة غزة المواطنين بضرورة التبرع بالدم لإنقاذ حياة المصابين.