غرفة تجارة وصناعة غزة: نرفض خطط الاحتلال لدخول المساعدات لغزة

فلسطين اليوم

أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة عائد أبو رمضان، اليوم الخميس 10 أبريل 2025، عن رفضه وضع الاحتلال الإسرائيلي، نظامًا لدخول المساعدات إلى القطاع والتدخل بتفاصيل من يحق ومن لا يحق له الحصول على المساعدات.

وأكد أبو رمضان، عدم دخول قطاع غزة منذ 42 يومًا أي مساعدات أو بضائع.

وقال أبو رمضان: تواصلنا مع المنظمات الأممية والأجنبية لإطلاعها على خطط الاحتلال ورفض مخططاته.

وعلق أبو رمضان على أزمة السيولة، موضحاً أنه مع استمرار الحرب وإغلاق البنوك، باتت عمولة تحويل الأموال في القطاع إلى كاش تصل إلى 50%.