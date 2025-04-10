قرار إسرائيلي بإقالة طيارين وقعوا على رسالة احتجاج ضد استمرار الحرب

فلسطين اليوم

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 10 أبريل 2025، أن ما يسمى قائد سلاح الجو اللواء تومر بار ورئيس الأركان إيال زامير قررا إقالة الطيارين الذين وقعوا على رسالة الاحتجاج ضد استمرار الحرب.

ووفق الإذاعة، فإن بار أصدر قرارًا بوقف أي جندي في الاحتياط عن الخدمة في الجيش في حال قام بالتوقيع على الرسالة، وقد تمت الموافقة على هذا القرار من قبل رئيس الأركان زامير.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن معظم موقعي عريضة الاحتجاج ليسوا أعضاء في خدمة الاحتياط النشطة.

وقال مسؤولون: لا يمكن لشخص في قاعدة عسكرية توقيع رسالة ضد الحرب ثم العودة إلى الخدمة، معرباً عن خطورة توقيع جنود احتياط نشطين في سلاح الجو عريضة احتجاج.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس 10 أبريل 2025، أن نحو 1000جندي احتياط فيما يسمى سلاح الجو الإسرائيلي نشروا رسالة احتجاج على استمرار الحرب على قطاع غزة .

ووفق الهيئة، فالرسالة تطالب بإعادة المختطفين فورا، كما ترى أن الحرب تخدم مصالح سياسية شخصية.

وأفادت الهيئة، أن رسالة جنود الاحتياط بسلاح الجو تؤكد أن استمرار الحرب لا يحقق أيا من أهدافها المعلنة .

كما تؤكد الرسالة، أن الاتفاق وحده كفيل بضمان عودة المختطفين بينما الضغط العسكري سيقتلهم.

كما تدعو الرسالة الإسرائيليين إلى التحرك للمطالبة بوقف القتال.