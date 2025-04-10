هآرتس تزعم: الاحتلال دمر 25% فقط من الأنفاق في غزة

فلسطين اليوم

قالت صحيفة هآرتس العبرية، نقلاً عن تقديرات أمنية، اليوم الخميس 10 أبريل 2025، أن حماس تتجنب القتال في الأنفاق وتركز على تصنيع العبوات الناسفة.

وأفادت الصحيفة، أن حماس تمتنع عن إرسال مقاتلين إلى الأنفاق لأن بعضها يقع حاليا تحت سيطرة الجيش، كما نجحت حماس في تجنيد شباب جدد يقدر عددهم بنحو 40 ألفاَ.

وقالت الصحيفة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 25% فقط من الأنفاق في قطاع غزة.