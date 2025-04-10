هآرتس: تلميح ترامب بإنتهاء الحرب رسالة لنتنياهو أنه لن يبقى بغزة وقتما أراد

فلسطين اليوم

قالت صحيفة هآرتس العبرية، نقلا عن مسؤول فلسطيني مطّلع، أن تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باقتراب انتهاء الحرب يُفسَّر في مصر على أنه استعداد لدراسة قنوات حل أخرى.

ووفقاً للصحيفة، فالأهم من ذلك، أن ترامب يُوضح لإسرائيل، ولأول مرة، أنها لن تستطيع البقاء في غزة طالما أرادت، وأن للحرب تاريخًا مستهدفًا لإنهائها، حتى لو لم يُحدَّد بعد.

وقال المسؤول: الذي يستطيع التأثير على ترامب أكثر من إسرائيل أو مصر هو المملكة العربية السعودية، التي أصبحت رأس الحربة في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت نقلاً عن مصادر إسرائيلية اليوم الخميس، أنه “من المتوقع أن يطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء الحرب على غزة قريبا”.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين خلال الأيام الماضية، أن الرئيس ترامب بدأ يفقد صبره، وأنه منح نتنياهو مزيدا من الوقت لمواصلة القتال، ولكن ليس لفترة طويلة -ربما أسبوعين أو 3 أسابيع- وأنه يريد إنهاء الحرب قريبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عائلات الأسرى الإسرائيليين علمت أن إدارة ترامب تعمل خلف الكواليس على إنتاج صفقة جديدة للإفراج عن الأسرى وإنهاء حرب غزة، والتي ستكون جزءا من خطة ترامب الشاملة للشرق الأوسط، ودفع التطبيع مع المملكة العربية السعودية في نهاية المطاف.