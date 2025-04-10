الخطيب يعزي عائلات شهداء الهلال الأحمر ويؤكد مواصلة العمل القانوني

فلسطين اليوم

إلتقى الدكتور يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، بعائلات شهداء الجمعية الثمانية برفح، وعائلة المسعف أسعد النصاصرة، الذي لازال مصيره مجهولاً، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور الدكتور حيدر القدرة المدير التنفيذي للجمعية في المحافظات الجنوبية، وعدد من مدراء الدوائر والأقسام، في مقر الجمعية بخانيونس.

وأعرب د. الخطيب لذوي الشهداء مجدداً عن بالغ تعازيه لهم، مؤكداً بأن شهداء الجمعية تم استهدافهم خلال تأدية واجبهم الإنساني والذي تكفله جميع المواثيق الدولية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الجمعية تواصل عملها من أجل تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة حول هذا الانتهاك الخطير.

من ناحيته، أكد الدكتور حيدر القدرة بأن الجمعية ستواصل التنسيق والعمل مع ذوي الشهداء والأسرى، الذين قدموا أبنائهم نموذجاً يحتذى به أمام العالم اجمع في المجال الإنساني.

كما أعرب ذوو الشهداء عن امتنانهم لهذه اللفتة الطيبة من رئيس الجمعية وإدارتها في قطاع غزة، التي تؤكد حرص الجمعية على التواصل معهم، وتقديم ما يلزم من أجل خدمة قضيتهم العادلة.











