فلسطين اليوم

وصل صباح اليوم الخميس 10 أبريل 2025، لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة 10 أسرى مُفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق الأسرى، فقد أفرجت قوات الاحتلال عن 10 أسرى كانوا معتقلين لديها خلال الحرب على غزة، حيث وصلوا من حاجز "كيسوفيم" عبر سيارات الصليب لمستشفى شهداء الأقصى في ظروف صحية وإنسانية صعبة.

والأسرى هم:

1 الاسير / نعيم محمد موسى البرعي العمر 66 عام

2 الاسير / محمد عودة محمود شمالي العمر 46عام

3 الاسير /عماد عودة حسين المصري العمر 53عام

4 الاسير / محمد حاتم يوسف قاسم العمر 34عام

5 الاسير /هاني ابراهيم على ابو سيف العمر 57عام

6 الاسير /فايز حسن ابراهيم أيوب العمر /56 عام

7 الاسير /جمال خليل محمد الزويري العمر 69عام

8 الاسير/ عبد الهادي برجس صابر دغمش العمر 38عام

9 الاسير / محمد عبد الله محمد القرا 62عام

10 الاسير / سمير عبد الرحمن عواد حماد العمر 64عام

جميعهم خرجوا من سجن سدي تيمان

ما عدا الاسير محمد القرا من سجن النقب





























