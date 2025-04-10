الاحتلال يفجر منزل الأسير محمد الشحرور في طولكرم

فلسطين اليوم

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، صباح اليوم الخميس 10 أبريل 2025، منزل الأسير محمد شحرور في الحي الشرقي بمدينة طولكرم بالضفة المحتلة، بعد أن حاصرت المنطقة فجرا وفرضت طوقا مشددا عليها، وأجبرت سكان المنازل المجاورة على إخلائها في ظل تعزيزات عسكرية مكثفة.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت في شباط/ فبراير، عائلة المعتقل شحرور (28 عاما)، بالاستيلاء وهدم شقته الكائنة في الطابق الأرضي ضمن عمارة سكنية تضم أربعة طوابق، علما أنه معتقل في التاسع من نيسان/ابريل من العام الماضي 2024.

وأمس الأربعاء، نفذت قوات الاحتلال عمليتي نسف لمنزلي أسير وشهيد في الخليل ورام الله.