ثلاثة شهداء في غارة أميركية على اليمن

فلسطين اليوم

أفاد مراسل الميادين في صنعاء، اليوم الخميس 10 أبريل 2025، باستهداف الطائرات الأميركية جزيرة كمران، في الحديدة، على البحر الأحمر.

كما أعلنت وزارة الصحة اليمنية تسجيل 3 شهداء من المدنيين في حصيلة أولية للغارة الأميركية على منطقة النهدين في مديرية السبعين جنوبي صنعاء.

وكان مراسل الميادين، أفاد الأربعاء، باستهداف الطائرات الأميركية شرق صنعاء.

وأكد مراسل الميادين، أنّ 4 غارات للعدوان الأميركي استهدفت منطقة رِجَام في مديرية بني حُشَيْش شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الأميركي في محافظة الحديدة غربي اليمن إلى 12 شهيداً و15 جريحا، مشيرةً إلى أنّ عمليات رفع الأنقاض لا تزال مستمرة.