أثارت قلقاً: رسالة احتجاج من ألف طيار "إسرائيلي" لاستمرار الحرب على غزة

فلسطين اليوم

قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس 10 أبريل 2025، أن نحو 1000جندي احتياط فيما يسمى سلاح الجو الإسرائيلي نشروا رسالة احتجاج على استمرار الحرب على قطاع غزة .

ووفق الهيئة، فالرسالة تطالب بإعادة المختطفين فورا، كما ترى أن الحرب تخدم مصالح سياسية شخصية.

وأفادت الهيئة، أن رسالة جنود الاحتياط بسلاح الجو تؤكد أن استمرار الحرب لا يحقق أيا من أهدافها المعلنة .

كما تؤكد الرسالة، أن الاتفاق وحده كفيل بضمان عودة المختطفين بينما الضغط العسكري سيقتلهم.

كما تدعو الرسالة الإسرائيليين إلى التحرك للمطالبة بوقف القتال