مصر تدين إغلاق الاحتلال مدارس الأونروا بالقدس

فلسطين اليوم

دانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، قرار سلطات الاحتلال، إغلاق ست مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أنه انتهاك صارخ وغير مقبول للقانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، دعم مصر المستمر للأونروا ولجهودها في تقديم الخدمات في جميع مناطق عملياتها، بما في ذلك القدس.

وأشارت إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة في تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، ودعت إلى عدم تقليص هذا الدور أو استبداله

وجددت مصر تأكيدها على رفضها الكامل للحملة الممنهجة ضد "أونروا" ودورها في تقديم الخدمات، مشددة على ضرورة الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة، كحقوق غير قابلة للتصرف.

وصباح الثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مخيم شعفاط شمال القدس، وسلمت إدارة المدارس قرارات بإغلاقها خلال 30 يومًا.