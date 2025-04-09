7 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

فلسطين اليوم

أصيب 7 مواطنين برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، خلال عدوانها المستمر على مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع سبع إصابات برصاص الاحتلال، 5 منها بالرصاص الحي، جرى نقلها إلى المستشفى و2 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأضاف أن طفلا أصيب بالوجه عقب استهدافه بقنبلة غاز بشكل مباشر، كما أصيب 5 مواطنين برضوض نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، فيما أصيب 50 مواطنا بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز السام.

وأكد أن طواقم الإسعاف أخلت 21 حالة مرضية، بينها أربعة أطفال من داخل المخيم إلى المستشفيات.

وبحسب مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة فجر اليوم الأربعاء، وسط انتشار واسع داخل المخيم وإغلاق مداخله، وأجبرت عددا من العائلات على النزوح عن منازلها، كما دمرت وعبثت في محتويات عدة منازل داخل المخيم.