مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في "العيساوية"

فلسطين اليوم

اندلعت مواجهات، مساء اليوم الأربعاء، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين ونكلت بهم واستجوبتهم ميدانياً خلال اقتحامها بلدة العيساوية بتعزيزات عسكرية كبيرة.

ونشر الاحتلال قوات كبيرة من شرطته في مختلف أحياء البلدة، واعتلى القناصة أسطح المنازل، واعتدى على المواطنين، ورشهم بالمياه العادمة.

وأفاد مواطنون، بأن الحرائق اندلعت في بعض المنازل جرّاء إلقاء قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز في أحياء البلدة.