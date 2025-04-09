كتيبة نابلس في سرايا القدس تفجر عبوة ناسفة بجيش الاحتلال في "بلاطة"

فلسطين اليوم

أعلنت كتيبة نابلس في سرايا القدس، مساء اليوم الأربعاء، تفجيرها عبوة ناسفة معدة مسبقًا بآلية لجيش الاحتلال في مخيم بلاطة.

وقالت الكتيبة في بيان، "فجرنا برفقة إخواننا عبوة ناسفة معدة مسبقًا بآلية لجيش الاحتلال في محور المدارس بمخيم بلاطة" مؤكدة أنها تواصل التصدي لاقتحام قوات العدو في عدة محاور حسب متطلبات الميدان وظروفه.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال بدء "عملية عسكرية" واسعة في مدينة نابلس شمالي الضفة الفلسطينية المحتلة.

وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة، وأجبرت بعض العائلات على مغادرة منازلها، فيما اعتقلت وأصابت عددا من المواطنين.