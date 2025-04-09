مسيرة في تونس تنديدا بتواصل العدوان على غزة

فلسطين اليوم

خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة في تونس، اليوم الأربعاء، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وجابت المسيرة التي نظمتها عمادة المهندسين المعماريين وعمادة المحامين التونسيين، شوارع العاصمة وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس، تنديدا بحرب الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين العزل بقطاع غزة.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي انطلقت في يوم الشهداء التونسي، العلمين الفلسطيني والتونسي، ورددوا شعارات التضامن والمساندة ووحدة المصير والدم.

كما ندد المتظاهرون بالصمت الدولي إزاء المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، حيث يواصل الاحتلال حرب الإبادة بدون رادع، مطالبين أحرار العالم بوقف هذا العدوان.