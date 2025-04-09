شهيد ومصابون في غارة "إسرائيلية" استهدفت حي التفاح شرق غزة

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الاربعاء9/4/2025م، باستشهاد وإصابة مواطنين في غارة "إسرائيلية" استهدفتهم شرق مدينة غزة.

وبحسب المصادر، فإن طائرات الاحتلال تمكنت من انتشال جثمان شهيد وعدد من الإصابات إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" اثر استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مسجد المحطة بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

ومنذ فجر اليوم وصل مستشفيات القطاع 45 شهيدا اثر غارات الاحتلال المتواصلة على غزة، 35 منهم بحي الشجاعية شرقي غزة.

وفي آخر تحديث صادر عن وزارة الصحة بغزة، أعلنت استشهاد 36 مواطنا وإصابة 41 اثر ارتكاب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" سلسلة من المجازر ضد العائلات في قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 50,846 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 115,729 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.