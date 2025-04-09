جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية واسعة في مدينة نابلس

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء9/4/2025م، بدء عملية عسكرية واسعة في مدينة نابلس شمالي الضفة الفلسطينية المحتلة.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال، قال فيه " بدأنا عملية عسكرية واسعة في منطقة نابلس شمالي الضفة الغربية".

في حين، قالت مصادر صحفية فلسطينية :" إن قوات الاحتلال دفعت بعزيزات عسكرية باتجاه مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس وسط شن جنود الاحتلال حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية في صفوف الشبان بذات المخيم".

وأوضحت أن جنود الاحتلال يطلقون بين الفينة والأخرى قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه منازل الأهالي في مخيم بلاطة شرق نابلس.

بدورها، قالت الإغاثة الطبية الفلسطينية، إن طواقمها تمكنت من نقل إصابة لطفل يبلغ من العمر (14عاماً) إلى المستشفى الوطني الحكومي وصفت جراحه بالمتوسطة.

وصباح اليوم، شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الفلسطينية طالت عددا من المواطنين عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والتنكيل بهم، خاصة في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات غير مسبوقة طالت أكثر من 15800 مواطن من الضفة والقدس المحتلتين، بحسب هيئات الأسرى.